Певица решила раскрыть тайну своей личной жизни.

Украинская певица Оля Цибульская впервые показала своего супруга, которого очень долго скрывала от общественности. Сегодня, в его день рождения, она решила приоткрыть завесу личной жизни и похвастаться мужем-красавчиком, с которым воспитывает сына.

Так, Цибульская отметила, что они вместе уже больше 20 лет, но его лица так никто и не видел из ее поклонников. За длительную карьеру в шоу-бизнесе ей приписывали множество романов с известными мужчинами, но она счастлива в браке.

Она добавила, что с начала полномасштабного вторжения Россиия в Украину просила супруга выйти из тени, потому что больше не могла скрывать его от людей, с которыми стала близкой во время войны, с которыми пряталась в одном бомбоубежище, спасаясь от вражеских ракет.

Відео дня:

"Сама не верю, что я это публикую. Теперь у нас с тобой никаких тайн. Знакомьтесь! С днем рождения, моя любовь", - подписала видео Цибульская.

Напомним, ранее Цибульская перевела на украинский песню Лободы "Родной".

Вас также могут заинтересовать новости: