Актриса и модель Мия Гот беременна.

Скандальный американский актер Шайа ЛаБаф, известный по роли в блокбастере "Трансформеры", впервые станет отцом.

Об этом пишет TMZ.

Актер сошелся с бывшей женой, актрисой и моделью Мией Гот, которая не скрывает беременность. Ребенок станет первым для обоих родителей.

Известно, что пара помирилась несколько месяцев назад, а на днях их заметили в популярном ресторане Chuk E. Cheese в Лос-Анджелесе.

По информации издания, Мия примерно на пятом месяце беременности.

Шайа ЛаБаф и Мия Гот поженились в 2016 году. Спустя два года они развелись. Причиной расставания, по словам ЛаБафа, стали частые и серьезные ссоры.

Читайте такжеАнна Тринчер выходит замуж за скандального блогераПосле этого актер начал встречаться с певицей Талией Барнетт (FKA Twigs), которая впоследствии публично обвинила его в домашнем насилии.

В разгар скандала ЛаБаф отправился на лечение против агрессии и алкоголизма, приостановив актерскую карьеру.

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Автор: Катерина Шварц