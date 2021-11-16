В Украине он снимает документальный фильм.

В Украину тайно прилетел голливудский актер Шон Пенн. Артиста заметили в Киеве. Он тайком прибыл в нашу страну и начал снимать документальный фильм. Также Пенн планирует посетить Донбасс.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Актер старался не афишировать свое прибытие в Украину. Однако Пенна случайно заметила на фото своего друга ведущая ТСН Соломия Витвицкая. Артист "засветился" в социальных сетях ветерана войны на Донбассе Леонида Остальцева.

Оказалось, Пенн тайком прилетел в Киев не просто так. В Украине он начал снимать документальный фильм. Он брал интервью на месте расстрелов Небесной сотни. Однако всех, кто общался с Пенном и участвовал в съемке, просили соблюдать конфиденциальность.

Съемки ведутся в секретном режиме. Однако ТСН удалось узнать, что уже завтра Пенна повезут в Мариуполь. Актер планирует побывать в зоне боевых действий.

Что именно хочет увидеть на Донбассе Пенн - не сообщается. Однако понятно, что актер хочет снять фильм о войне и всех событиях, которые ей предшествовали.

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Автор: Полина Кузенко