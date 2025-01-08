Мужчина не согласен с решением суда.

Американского актера Кита Миддлбрука, который известен по роли полицейского в фильме "Железный человек 2", обвинили в мошенничестве. Об этом пишет издание Los Angeles Times.

57-летнего мужчину признали виновным по 11 пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. Также суд вынес приговор - до восьми лет лишения свободы за продажу поддельных лекарств от COVID.

Известно, что в марте 2020 года актера арестовали во время встречи с якобы инвестором, которым оказался тайный агент ФБР. Тогда Кита обвинили в продаже поддельного лекарства. К слову, сам мужчина настаивал, что все это неправда, а лекарства он запатентовал лично, чтобы помочь людям предотвратить заражение короновирусом.

Видео дня

Сейчас актер также отрицает любые обвинения в свой адрес. Он заявил, что работал с юристами и врачами, чтобы создать свой лекарственный продукт.

"Кит Миддлбрук по-прежнему отрицает совершение какого-либо преступления, что вызывает серьезное беспокойство тем, что он продолжит совершать подобные преступления в будущем", - заявил судья перед вынесением приговора.

К слову, Кит является бизнесменом, бодибилдером и актером. Он снялся в эпизодических ролях в фильмах "Училка", "Невыносимые боссы", "Тор" и "Железный человек 2".

Напомним, ранее суд назвал пятерых подозреваемых в смерти актера Мэттью Перри.

Вас также могут заинтересовать новости: