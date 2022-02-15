Певица обратилась за справкой в Пограничную службу Украины.

Победительница Национального отбора на Евровидение 2022 Алина Паш попала в скандал из-за выступления в оккупированном Крыму в 2015 году.

Девушку обвинили в том, что она пересекла границу из России в Крым. В связи с этим она предоставила справку, которая доказывает, что Паш не нарушала Закон Украины. При этом активист Сергей Стерненко уверен, что этот документ - подделка.

Алина решила отреагировать на это обвинение и рассказала, что обращалась в Пограничную службу Украины, чтобы ведомство выдало ей справку о законном посещении Крыма.

"Я подала повторный запрос, чтобы получить такую справку непосредственно в свои руки. Как только она будет у меня, я обнародую ее в своем аккаунте в Instagram. И я буду брать столько справок сколько нужно, чтобы доказать, что я ничего не нарушала", - написала певица.

Напомним, ранее Алина Паш в интервью УНИАН рассказала, что ездила в оккупированный Крым на свадьбу украинцев. Концерты в РФ она не дает.

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