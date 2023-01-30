Он отметил, что Россия сильно пожалеет об этом и будет отвечать за свои действия.

Известный певец Сергей Бабкин эмоционально прокомментировал удар рашистов по Харькову. Музыкант отметил, что украинцы должны собирать себя по кусочкам. Ведь нужно помогать нашим военным.

Бабкин разместил в Stories информацию об обстреле Харькова. Он отметил, что Россия сильно пожалеет об этом и будет отвечать за свои действия.

"После каждого такого случая, как это произошло вчера в Харькове, после каждой пережитой боли, мы собираем себя по кусочкам. Берем себя в руки, чтобы помогать еще сильнее, чем до этого. И собирать деньги на все необходимое для людей, а особенно для наших ребят, для наших бойцов. Чтобы они задавали эту ск*тскую гниль", - заявил Бабкин.

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Обстрел Харькова 30 января

В ночь на 30 января россияне атаковали Харьков. Позже стало известно о "прилете" в жилой дом. Предварительно, враг ударил по жилой 4-этажке ракетой С-300. Трое пострадавших в результате удара по дому получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина.

Очевидец рассказал о жутких последствиях "прилета" по дому в Харькове. Он отметил, что рядом с этим домом нет ни одного военного объекта. Мужчину буквально "подбросило" во время взрыва.

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