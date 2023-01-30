Известный певец Сергей Бабкин эмоционально прокомментировал удар рашистов по Харькову. Музыкант отметил, что украинцы должны собирать себя по кусочкам. Ведь нужно помогать нашим военным.
Бабкин разместил в Stories информацию об обстреле Харькова. Он отметил, что Россия сильно пожалеет об этом и будет отвечать за свои действия.
"После каждого такого случая, как это произошло вчера в Харькове, после каждой пережитой боли, мы собираем себя по кусочкам. Берем себя в руки, чтобы помогать еще сильнее, чем до этого. И собирать деньги на все необходимое для людей, а особенно для наших ребят, для наших бойцов. Чтобы они задавали эту ск*тскую гниль", - заявил Бабкин.
Обстрел Харькова 30 января
В ночь на 30 января россияне атаковали Харьков. Позже стало известно о "прилете" в жилой дом. Предварительно, враг ударил по жилой 4-этажке ракетой С-300. Трое пострадавших в результате удара по дому получили легкие повреждения, погибла пожилая женщина.
Очевидец рассказал о жутких последствиях "прилета" по дому в Харькове. Он отметил, что рядом с этим домом нет ни одного военного объекта. Мужчину буквально "подбросило" во время взрыва.