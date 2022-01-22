В результате аварии внедорожник актера выехал на крышу чужого Prius.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попал в серьезную аварию. В результате столкновения его внедорожник перевернулся на другой автомобиль.

Об этом пишет TMZ.

Шварценеггер ехал на Yukon, когда столкнулся с красным Prius около 17:00 по тихоокеанскому времени. ДТП произошло недалеко от дома звезды.

В результате аварии внедорожник актера выехал на крышу легковушки, а затем врезался в Porsche.

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Водитель Prius получила серьезную травму головы, ее немедленно госпитализировали. Сам Шварценеггер, утверждает издание, в порядке и глубоко обеспокоен состоянием потерпевшей.

Источники в правоохранительных органах сообщили TMZ, что, по их мнению, в аварии виноват сам Арнольд. Говорят, он поворачивал налево, однако стрелка левого поворота все еще была красная.

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