Актер развелся с журналисткой Марией Шрайвер.

Известный голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер официально развелся со своей теперь уже экс-супругой Марией Шрайвер. Их бракоразводный процесс длился 10,5 года.

Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что этот самый затяжной развод в Голливуде был завершен еще в начале месяца частным судьей, однако система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было представлено действующим судьей, что и произошло 28 декабря.

Процесс затянулся из-за раздела имущества. Дело в том, что у пары не было брачного договора, и потому все нажитое за 25 лет судья поделил пополам. На то, чтобы честно и юридически разделить сотни миллионов долларов, дорогую недвижимость и другое имущество, потребовалось время. К тому же, как пишет таблоид, длительность процесса была спровоцирована "отсутствием мотивации" и "сложным соглашением об урегулировании имущественных отношений между супругами".

Читайте такжеШварценеггер раскритиковал "слишком скучную" церемонию премии "Оскар"Как известно, американская журналистка и публицист Мария Шрайвер подала на развод в мае 2011 года, когда узнала, что у Арнольда Шварцнеггера и их бывшей домработницы есть общий сын Джозеф. Актер скрывал правду от супруги около семи лет.

За время брака у пары родилось четверо детей – дочки Кэтрин и Кристина, сыновья Патрик и Кристофер.

Ранее сообщалось, что дочь Шварценеггера Кэтрин беременна вторым ребенком.

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