Ребенка звезде родила суррогатная мама.

Австралийская актриса Ребел Уилсон после каминг-аута поделилась с поклонниками радостной новостью - они с дизайнером Рамоной Агрумой стали мамами.

Их дочь появилась на свет на прошлой недели. А родила ее суррогатная мама, которую Уилсон поблагодарила за самый лучший подарок.

"С гордостью сообщаю о рождении моего первого ребенка, Ройс Лилиан, родившейся на прошлой неделе от суррогатной матери. Я даже не могу описать свою любовь к ней, она - прекрасное чудо! Я навсегда благодарна всем, кто помогал, на это ушло много лет", - написала актриса на своей странице в Instagram.

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Звезда добавила, что готова отдать ребенку всю свою любовь и отметила, что гордится быть в клубе мамочек.

Ребел Уилсон: что о ней известно

Ребел Уилсон - австралийская актриса, известная благодаря своим ролям в комедиях "Холостячки" и "Мошенники".

До 2022 года она встречала с мужчинами, однако недавно она совершила каминг-аут. Семь месяцев назад звезда начала встречаться с Рамоной Агрумой. Девушки уже планируют свадьбу.

Ребел Уилсон поддержала Украину

В 2022 году состоялась очередная церемония награждения премией BAFTA, во время которой Ребел Уилсон поддержала Украину. Прямо со сцены она показала средний палец диктатору Владимиру Путину.

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