Девушка неожиданно совершила каминг-аут.

Австралийская актриса Ребел Уилсон впервые показала свою возлюбленную, с которой встречается уже не первый месяц.

По словам Ребел, она долго искала принца, такого как в диснеевских мультфильмах, а оказалось, что ей нужна была принцесса. Именно с такими словами актриса сделала каминг-аут.

"Я думала, что ищу принца Диснея… Но, может быть, мне действительно нужна была принцесса Диснея", - написала знаменитость на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что ранее Ребел Уилсон жила с открытым геем Мэттом Лукасом в Лос-Анджелесе. Но отношения у пары так и не сложились.

Кто такая Ребел Уилсон

Ребел Уилсон начала свою карьеру с участия в австралийских комедийных шоу, затем дебютировала в США с ролью в фильме 2011 года "Подружки невесты", после чего появилась в картинах "Свадебный разгром" (2012), "Чего ждать, когда ждёшь ребёнка" (2012) и "Удар молнии" (2012).

Её настоящий прорыв произошёл в 2012 году после ролей в комедиях "Идеальный голос" и "Холостячки".

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