Ведущая отметила, что РФ устроила генодиц.

Известная телеведущая Катя Осадчая эмоционально прокомментировала очередной ракетный удар, который оккупанты нанесли по Украине 21 сентября. Она рассказала, что Россия снова била по мирным городам и совершала геноцид.

"Сегодня под утро Россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ривне, Киев. 36 ракет сбито, 43 крылатые ракеты зафиксированы ... Несколько волн страшных обстрелов. Десятки раненых и погибших все еще устанавливают, ведь разбирают завалы... Это бесконечный геноцид большой свободной страны", - написала Осадчая.

Свой пост в соцсетях Осадчая "проиллюстрировала" фото, на котором она позирует у стены с надписью "Russia big piece of shit" (Россия - большой кусок г*вна). Вероятно, ведущая намеренно выбрала такую локацию.

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Также ведущая обратилась к россиянам. Она отметила, что украинцы не боятся оккупантов. Кроме этого, Осадчая призвала мир не привыкать к тому, что РФ устроила в Украине, ведь это очень важно.

"Оставьте нас в покое, нам не страшно мы просто становимся злее... мы просим людей во всем мире не привыкать к войне в Украине", - резюмировала Осадчая.

В комментариях украинцы поддержали ведущую. Пользователи пишут:

"Держимся"

"Верим в ВСУ!"

"Действительно, мы постоянно должны об этом говорить"

"Страдают и другие города, их так много"

"Не забывайте про Херсон! Многие люди даже представления не имеют, что там творится! Каждый день город под обстрелами, почти каждый день гибнут люди!".

Ракетный удар по Украине - что известно об очередной атаке 21 сентября

Напомним, сегодня россияне выпустили 43 крылатые ракеты. Оккупанты били по Киеву, Харькову, Черкассам и другим городам Украины. Известно, что сегодня россияне попытались атаковать нашу страну в несколько волн, сразу с нескольких направлений.

Украинские звезды "прокляли" россиян за ракетный удар. Они написали, что россияне все равно "подохнут".

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