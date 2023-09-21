Известная телеведущая Катя Осадчая эмоционально прокомментировала очередной ракетный удар, который оккупанты нанесли по Украине 21 сентября. Она рассказала, что Россия снова била по мирным городам и совершала геноцид.
"Сегодня под утро Россия-террорист атаковала Черкассы, Львов, Ривне, Киев. 36 ракет сбито, 43 крылатые ракеты зафиксированы ... Несколько волн страшных обстрелов. Десятки раненых и погибших все еще устанавливают, ведь разбирают завалы... Это бесконечный геноцид большой свободной страны", - написала Осадчая.
Свой пост в соцсетях Осадчая "проиллюстрировала" фото, на котором она позирует у стены с надписью "Russia big piece of shit" (Россия - большой кусок г*вна). Вероятно, ведущая намеренно выбрала такую локацию.
Также ведущая обратилась к россиянам. Она отметила, что украинцы не боятся оккупантов. Кроме этого, Осадчая призвала мир не привыкать к тому, что РФ устроила в Украине, ведь это очень важно.
"Оставьте нас в покое, нам не страшно мы просто становимся злее... мы просим людей во всем мире не привыкать к войне в Украине", - резюмировала Осадчая.
В комментариях украинцы поддержали ведущую. Пользователи пишут:
- "Держимся"
- "Верим в ВСУ!"
- "Действительно, мы постоянно должны об этом говорить"
- "Страдают и другие города, их так много"
- "Не забывайте про Херсон! Многие люди даже представления не имеют, что там творится! Каждый день город под обстрелами, почти каждый день гибнут люди!".
Ракетный удар по Украине - что известно об очередной атаке 21 сентября
Напомним, сегодня россияне выпустили 43 крылатые ракеты. Оккупанты били по Киеву, Харькову, Черкассам и другим городам Украины. Известно, что сегодня россияне попытались атаковать нашу страну в несколько волн, сразу с нескольких направлений.
Украинские звезды "прокляли" россиян за ракетный удар. Они написали, что россияне все равно "подохнут".