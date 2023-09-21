Сумская назвала оккупантов "проклятыми уродами".

Украинские звезды эмоционально отреагировали на очередную ракетную атаку, которую устроили россияне. Оккупанты били по нашим городам ракетами, утром было "громко" во многих областях. Что о россиянах думают актриса Ольга Сумская, певица Настя Каменских и другие артисты - читайте ниже.

Ольга Сумская

Известная актриса назвала оккупантов "проклятыми уродами". Сумская показала последствия очередного удара и отметила, что россияне бьют по мирному населению даже в религиозные праздники.

Актриса не сдерживала эмоций, когда увидела, сколько горя россияне наделали в Киеве, Черкассах и других городах. При этом сама Сумская слышала взрывы, утром она собиралась на гастроли и очень испугалась.

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Слава Демин

Блогер и ведущий осудил россиян. Демин назвал их "непутевыми контрацептивами". Также артист отметил, что оккупанты в очередной раз потратили немало денег на ракеты.

"Сегодня в Украину снова прилетел годовой бюджет Рязанской области", - написал блогер.

Мила Еремеева

Ведущая и блогерша "прокляла" россиян. Еремеева не стала подбирать слов, она написала прямо обо всем, что думает об оккупантах. Артистка попыталась подбодрить украинцев мемом о жителях страны-агрессора.

"Вы все, аквафрешевые кизяки, подохнете!" - написала ведущая.

Алина Шаманская

Блогерша, которая недавно приехала в Киев, услышала взрывы и пряталась от них в коридоре. Впоследствии, когда поняла, что на этом громкие звуки не заканчиваются, она спустилась на паркинг.

Блогерша рассказала, что взрывы были неподалеку от района, где она сейчас находится. Шаманская не скрывала, что очень обозлена на русских. Она почти не спала, а из-за взрывов и тревог ее планы пришлось отменять.

Настя Каменских

Певица поблагодарила силы ПВО. Каменских не забыла о том, кому мы должны говорить "спасибо" за защиту неба и Украины. При этом звезда отметила, что сегодня - Международный День мира, но для РФ это не повод остановиться.

"Наша Украина, к сожалению, продолжает страдать от нападений агрессора. После очередного ракетного обстрела гражданские и жилые дома повреждены, а самое ценное - жизни, которые ежедневно нагло воруют у наших людей и которые ежедневно находятся под угрозой. Но даже перед лицом этого ужаса, украинский народ продолжает показывать невероятную силу, единство и решительность. Наша вера в мир и право на достойную жизнь остаются несокрушимыми. Сегодня я хочу напомнить всем нам, как важно быть объединенными, чтобы вместе противостоять злу, которое пришло на нашу землю", - написала певица.

Ракетный удар по Украине 21 сентября - что известно

Как уже сообщал УНИАН, сегодня оккупанты устроили новую ракетную атаку. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что российские оккупанты выпустили 43 крылатые ракеты, из которых уничтожено было 36. Взрывы слышали в Киеве, Черкассах, Харькове и других городах.

Впоследствии "Укрэнерго" сообщило о попадании ракет в энергетические объекты. А представитель Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что оккупанты били по Украине ракетами в несколько волн и с разных направлений.

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