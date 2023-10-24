Женщины были замужем только один раз.

Украинская артистка София Ротару выросла в большой семье. У нее два брата и три сестры. Их судьба, особенно девушек, была очень тернистой.

Как рассказала сестра певицы Аурика Ротару, все сестры рано похоронили своих мужей. Например, 23 октября был 21 год, как не стало Анатолия Евдокименко - супруга Софии Ротару.

А 3 октября 2023 года была годовщина смерти супруга Аурики. Мужчины не стало 18 лет назад. Подобные ситуации произошли и в жизни других сестер.

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"И Лида, и Зина тоже. Четыре сестры – и все остались без супругов. Мой муж был для меня очень щедрым, добрым, умным. Настолько он был для меня идеальным, что все эти годы после его ухода я понимала, что такого человека больше не встречу", - сказала Аурика Ротару в интервью Оboz.ua.

Стоит отметить, что ни София Михайловна, ни ее сестра больше замуж не выходили. О личной жизни Лиды и Зины Ротару ничего неизвестно, так как они непубличные личности.

Напомним, ранее София Ротару неожиданно показалась на кладбище. Она пришла почтить память своего покойного супруга Анатолия Евдокименко, которому в браке родила сына Руслана.

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