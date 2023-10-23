Она пришла почтить память своего покойного супруга.

Украинская певица София Ротару сегодня, 23 октября, пришла на кладбище навестить своего покойного супруга Анатолия Евдокименко. В годовщину его смерти она опубликовала "историю".

Так, артистка показала место, где похоронен ее любимый человек. Она стояла рядом с его могилой и смотрела на его памятник. Себя Ротару показала только со спины. Она была одета в черную курточку и кепку. Глаза знаменитость прикрыла темными очками.

"21 год без тебя", - подписала фото София Михайловна и добавила эмодзи в виде разбитого сердца.

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Стоит отметить, что Анатолий Евдокименко был единственным супругом Ротару. После его смерти она не рассказывала о своей личной жизни. Поэтому наверняка неизвестно, были ли у нее еще с кем-то отношения.

К слову, Евдокименко умер в 2002 году. В 2003 году улицу в Черновцах, на которой жил Анатолий Кириллович, назвали его именем.

Напомним, ранее внук Ротару показал, как выглядит после позорного побега из Украины. Анатолий Евдокименко занимается своей музыкальной карьерой за границей.

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