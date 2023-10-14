Анатолий Евдокименко занимается своей музыкальной карьерой.

Внук знаменитой украинской певицы Софии Ротару, который сбежал из Украины после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации, недавно показал свежие фото. Анатолий Евдокименко сейчас активно ведет блог, где делится музыкальными работами.

На своей странице в Instagram беглец похвастался своими новыми снимками, на которых видно, что он серьезно изменил имидж. Молодой человек, видимо, укоротил свои длинные волосы и собрал их сзади. Кроме того, стала заметна щетина на лице.

После своего побега внук Ротару скрывал свое местонахождение. Известно, что в декабре 2022 года он дал интервью британскому изданию Deep House London.

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Тогда он рассказал о своей музыкальной карьере. Он поет под псевдонимом SHMN. В своем аккаунте в соцсети Instagram, где у Евдокименко чуть меньше 19 тысяч подписчиков, он активно делиться записями авторских мелодий.

Внук Ротару сбежал из Украины - что известно

Анатолий Евдокименко попытался в 2022 году сбежать из Украины в Молдову. 7 марта в Могилеве-Подольском задержали группу мужчин, которые пытались незаконно переечь границу. Среди беглецов был Анатолий, а также его отец.

Позже в Instagram-блоге внук Ротару опубликовал фото, на которых видно Эйфелеву башню. Как ему все же удалось выехать из Украины - не сообщается.

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