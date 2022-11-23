Украинский поэт Сергей Жадан поделился фотографией с Херсона. На снимке люди греются и заряжают телефоны в помещении вокзала. Вот как это прокомментировал именитый харьковчанин:
"Мне кажется, вот это фото с Херсонского вокзала – самый точный образ сегодняшней Украины: мы все боремся, греемся и заряжаем телефоны. Нас не победить".
Реакция соцсетей
- "Украинцы - непобедимый народ"
- "Впечатляет"
- "Непобедимы, потому что единственные"
- "Свободный Херсон"
- "Лучше так, чем под Россией"
Отметим, после освобождения Херсона 11 ноября 2022 года туда поехали многие знаменитости. Например, недавно там выступил "Культурный десант" вместе с Колей Сергой. На центральной площади для украинцев он прочитал стихотворение, написанное еще восемь месяцев назад. Херсонцы отблагодарили его бурными аплодисментами и "визиткой" региона - арбузами. "Трофеями" музыкант похвастался в своем блоге.
Напомним, Сергей Жадан показал обугленные руины на месте его прежней квартиры в Харькове.