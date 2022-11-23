Известный поэт и музыкант подчеркнул, что сегодня это фото демонстрирует образ всей страны.

Украинский поэт Сергей Жадан поделился фотографией с Херсона. На снимке люди греются и заряжают телефоны в помещении вокзала. Вот как это прокомментировал именитый харьковчанин:

"Мне кажется, вот это фото с Херсонского вокзала – самый точный образ сегодняшней Украины: мы все боремся, греемся и заряжаем телефоны. Нас не победить".

Реакция соцсетей

"Украинцы - непобедимый народ"

"Впечатляет"

"Непобедимы, потому что единственные"

"Свободный Херсон"

"Лучше так, чем под Россией"

Отметим, после освобождения Херсона 11 ноября 2022 года туда поехали многие знаменитости. Например, недавно там выступил "Культурный десант" вместе с Колей Сергой. На центральной площади для украинцев он прочитал стихотворение, написанное еще восемь месяцев назад. Херсонцы отблагодарили его бурными аплодисментами и "визиткой" региона - арбузами. "Трофеями" музыкант похвастался в своем блоге.

Видео дня

Напомним, Сергей Жадан показал обугленные руины на месте его прежней квартиры в Харькове.

Вас также могут заинтересовать новости: