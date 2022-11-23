Сергей Жадан / фото УНИАН

Украинский поэт Сергей Жадан поделился фотографией с Херсона. На снимке люди греются и заряжают телефоны в помещении вокзала. Вот как это прокомментировал именитый харьковчанин:

"Мне кажется, вот это фото с Херсонского вокзала – самый точный образ сегодняшней Украины: мы все боремся, греемся и заряжаем телефоны. Нас не победить".

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  • "Украинцы - непобедимый народ"
  • "Впечатляет"
  • "Непобедимы, потому что единственные" 
  • "Свободный Херсон"
  • "Лучше так, чем под Россией"
Жадан показал фото с Херсона

Отметим, после освобождения Херсона 11 ноября 2022 года туда поехали многие знаменитости. Например, недавно там выступил "Культурный десант" вместе с Колей Сергой. На центральной площади для украинцев он прочитал стихотворение, написанное еще восемь месяцев назад. Херсонцы отблагодарили его бурными аплодисментами и "визиткой" региона - арбузами. "Трофеями" музыкант похвастался в своем блоге. 

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Напомним, Сергей Жадан показал обугленные руины на месте его прежней квартиры в Харькове.

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