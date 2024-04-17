Сын актрисы не пострадал.

Утром 17 апреля российская армия в очередной раз атаковала Чернигов крылатыми ракетами. Из-за вражеского обстрела погибли и получили ранения мирные украинцы. Известная украинская актриса Наталка Денисенко сообщила, что ее сын сейчас находится в Чернигове, и был в городе в момент ракетного удара.

Наталка Денисенко в своем Instagram поделилась, что сейчас она работает за границей, где снимается в новом проекте. На период пока актриса не в Украине, она отправила сына к бабушке и дедушке в родной Чернигов.

Однако именно сегодня, в момент, когда Денисенко не рядом с сыном, россияне нанесли ракетный удар по городу. В "истории" актриса отметила, что ее близкие и родные, в том числе сын, в безопасности. Они не пострадали от обстрела:

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Пока я на съемках за границей, сыночек поехал к бабушке с дедушкой в Чернигов... Можете представить мое утро сегодня... Все мои близкие живы, здоровы, но сердце болит. Мои соболезнования всем пострадавшим и тем, кто потерял своих.

Отметим, что по состоянию на 16:54 известно уже о 17 погибших и еще 60 раненых из-за российского обстрела Чернигова. Также разрушены жилые дома, гражданская инфраструктура и уничтожены десятки авто.

Напомним, ранее Елена Зеленская эмоционально отреагировала на обстрел Чернигова 17 апреля.

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