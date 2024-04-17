Первая леди Украины в очередной раз раскритиковала убийство мирных украинцев Россией.

Утром 17 апреля российские оккупанты нанесли очередной ракетный удар по Чернигову. В результате обстрела есть погибшие и раненые местные жители. Первая леди Украины Елена Зеленская эмоционально прокомментировала циничное убийство мирных людей.

Россияне попали своими ракетами в здание отеля в Чернигове. По состоянию на 13:07 известно о 13 погибших в результате удара и по меньшей мере 60 пострадавших, среди которых двое детей.

Первая леди подчеркнула, что россияне в очередной раз цинично убили и травмировали десятки мирных людей. Зеленская отметила, что трагедии можно было бы избежать, если бы у Украины было достаточное количество систем противовоздушной обороны:

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По меньшей мере 10 погибших и 20 раненых людей. Трагическое утро в Чернигове, где россияне попали ракетой в здание отеля. Еще два десятка пострадавших под завалами. Циничный террористическое преступление, которое могла предотвратить дополнительная система ПВО. Мои соболезнования родным и близким.

К слову, из-за ракетного обстрела захватчиков в Чернигове получили повреждения жилая застройка, гражданская инфраструктура, а также полностью уничтожено несколько десятков автомобилей. Сейчас продолжается разбор завалов на месте попадания российской ракеты. Спасатели продолжают поиск людей.

Напомним, ранее Елена Зеленская затмила всех в новом стильном образе во время встречи с Королевой Дании.

Также мы писали о том, что Елена Зеленская призналась, чего больше всего желает сейчас. Первая леди Украины поделилась, что скучает по простым довоенным вещам.

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