Сам актер пока молчит об этом инциденте.

В СМИ появилась информация, что 21-летнего канадского актера, звезду нашумевшего сериала "Уэнздей" Перси Хайнса Уайта обвиняют в изнасиловании.

Несколько человек якобы рассказали, что в старшей школе Перси Хайнс Уайт домогался и насиловал девушек, отправлял знакомым фотографии своего полового органа и делал другие неприличные вещи.

Сам актер пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес. Однако найти его страничку в Instagram сейчас невозможно. Вероятно, он ограничил доступ.

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Кто такой Перси Хайнс Уайт

Перси Хайнс Уайт - канадский актёр, известный по ролям в таких фильмах, как "Рождественские страшилки" (2015) и "Удалённая местность" (2016), а также по ролям в сериалах "Между", "Одарённые" и "Уэнздей".

В сериале "Уэнздей" он сыграл главную роль Ксавье Торп. Он был учеником академии "Невермор". Художник, который способен воплощать свои рисунки в жизнь, сновидец.

Сериал "Уэнздей": сюжет

Сериал представляет собой детективную, наполненную сверхъестественными силами тайну. Главная героиня сериала - Уэнздей Адамс, которая становится студенткой академии "Невермор". Она пытается овладеть своими проявившимися экстрасенсорными способностями, помешать чудовищным убийствам монстра, что терроризирует местный городок Джерико, а также разгадать тайну, в которую были втянуты ее родители 25 лет назад - и все это на фоне ее новых и очень запутанных отношений в академии "Невермор".

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