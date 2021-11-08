Он поделился, что сильно расстроен и даже немного обижен из-за решения Златы.

Участник шоу "Холостячка-2" со Златой Огневич Олег Плахотнюк прокомментировал свой вылет из проекта после восьмого выпуска.

На своей странице в Instagram 41-летний мужчина рассказал, что его одолевают странные чувства, ведь он именно на этой неделе на шоу почувствовал веру в будущее.

"Я как-то даже не думал о церемонии, и о том, что будет дальше, был максимально расслаблен", — говорит фитнес-тренер Олег.

Читайте также"Хватит брызгать ядом!": Злата Огневич резко ответила зрителям, критикующим ее за поцелуи на шоу "Холостячка" (видео)Он отметил, что ему казалось, что он со Златой прекрасно провел время на этой неделе на "Холостячке": "Я показал себя с ещё одной стороны - стороны взрослого, серьезного мужчины, который знает, чего хочет и предпринимает конкретные шаги".

Участник "Холостячки" говорит, что почувствовал прилив чувств, ему захотелось стать ближе со Златой.

"Но… Так казалось только мне… Вы все видели сами…", — продолжил Плахотнюк.

"Я не типаж Златы, она не почувствовала искры между нами и не хочет продлевать эту агонию - и я благодарен ей за правду", — добавил Олег.

Он поделился, что сильно расстроен и даже немного обижен из-за решения Златы.

"Я живой человек со своими эмоциями и переживаниями и… сегодня мне больно", — подытожил Олег Плахотнюк.

Как сообщал УНИАН, Олег Плахотнюк покинул шоу "Холостячка-2" после восьмого выпуска. "Последние дни ты активно проявлялся как мужчина. Я поняла, что не готова быть твоей женщиной. Извини, у меня нет для тебя розы", ― сказала Огневич и попрощалась с мужчиной.

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Автор: Виолетта Орлова