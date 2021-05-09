Маркл, которая находится на последних сроках беременности, появилась в ярком розовом платье с цветочным принтом от Carolina Herrera.

Беременная герцогиня Меган Маркл записала видеообращение, которое показали во время трансляции концерта Global Citizen VAX Live.

Видео появилось в Instagram Маркл.

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Концерт в поддержку расширения доступа к вакцине от коронавируса прошел на стадионе So-Fi в Лос-Анджелесе.

Принц Гарри произнес пятиминутную речь на благотворительном мероприятии.

Меган Маркл не присутствовала на съемке концерта и записала видеообращение, которое было снято на заднем дворе ее особняка в Монтесито.

Маркл, которая находится на последних сроках беременности, появилась в ярком розовом платье с цветочным принтом от Carolina Herrera.

«Как председатели кампании Vax Live, мой муж и я считаем, что крайне важно, чтобы в процессе восстановления все мы отдавали приоритетное внимание здоровью, безопасности и успеху всего мира — но особенно женщинам, которые непропорционально пострадали от этой пандемии. Мы с мужем очень рады, что скоро у нас родится дочь. Когда мы думаем о ней, мы думаем обо всех молодых женщинах и девочках по всему миру, которым необходимо предоставить возможность и поддержку, чтобы вести нас вперед», — сказала Маркл.

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Автор: Елена Коваленко