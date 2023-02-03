Незадолго до полномасштабной войны хореограф уехал в США и решил не возвращаться на родину.

Известный хореограф Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном уехал в США в начале полномасштабной войны. С тех пор он больше не приезжал на родину, из-за чего регулярно становится объектом хейта со стороны поклонников и коллег по шоу-бизнесу.

Сейчас Яма дал еще один повод его раскритиковать - показал "горячее" фото, сделанное на пляже в Майами. На снимке он в красных плавках держит в руках спасательную доску.

В описании к снимку Влад рассказал, что его поклонники могут купить его приветствие, возможность провести совместный прямой эфир, занятия по танцам, совместный пост, онлайн-тренировку, онлайн-встречу на тему секретов телевидения, постановку танца, личную встречу, менторство, заказать его в роли ведущего на мероприятие, заказать менторство по спорту и питанию, танцевальное выступление, развлекательный мастер-класс или DJ-set. Все деньги, вырученные из этой акции, пойдут на помощь ВСУ.

Видео дня

В комментариях не все оценили благой посыл Влада Ямы, и обратили внимание не столько на смысл публикации, сколько на фото.

Реакция соцсетей

"Харьков рад за вас"

"А вернуться в Украину не планируете?"

"Встречу можно устроить в Майами? Или в Киев приедете?"

"Прочла комментарии и ужаснулась... Люди, вы действительно верите, что Влад Яма сделает большую "погоду" на войне? Победа невозможна без тыла. Кто воюет, а кто зарабатывает. Все важные. Враг – нападающие. Не стоит делать врагов из тех, кто делает, что может в тылу"

Напомним, Влад Яма показался впервые за долгое время и наткнулся на хейт.

Вас также могут заинтересовать новости: