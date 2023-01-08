Пользователи сети обвинили его в трусости.

Украинский хореограф Влад Яма с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет за границей. В социальных сетях он появляется редко, но каждое его появление провоцирует хейт.

В этот раз Яма обнародовал фото, где предстал с бородой и усами, а в подписи к снимку он написал: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022…"

Пользователи сети взбесились из-за такого поступка Ямы, который не пошел защищать родную страну от российских оккупантов, да и вообще сбежал от войны куда подальше.

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Что пишут фолловеры Владу Яме

"Война показала, кто есть кто. Я надеюсь, люди увидели, как наши селебрети реагировали на вызов. Обычные ребята становились в очереди добровольцами и защищают страну. А кто-то страдает за границей и сочувствует"

"А где вы сейчас находитесь? Что-то вас не видно в рядах защиты нашей страны"

"Главное, что здоровому мужику не стыдно за свою трусость. Мерзость"

"Решил на украинском заговорить, чтобы простили и приняли? Но нет уж!"

"Что ты есть, что нет – свободен"

Что Влад Яма говорит о войне в Украине

Хореограф опубликовал несколько постов в своих соцсетях, где написал, что его страну уничтожают, поэтому для него главное, чтобы семья была в безопасности.

Также он поблагодарил защитников Украины и сказал, что уважает их.

Кроме того, на своей странице в Instagram он показал несколько кадров, где видно, что он занимается волонтерством за границей.

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