Украинский хореограф Влад Яма с начала полномасштабного вторжения вместе с семьей живет за границей. В социальных сетях он появляется редко, но каждое его появление провоцирует хейт.
В этот раз Яма обнародовал фото, где предстал с бородой и усами, а в подписи к снимку он написал: "Прощавай, прощай, goodbye, 2022…"
Пользователи сети взбесились из-за такого поступка Ямы, который не пошел защищать родную страну от российских оккупантов, да и вообще сбежал от войны куда подальше.
Что пишут фолловеры Владу Яме
- "Война показала, кто есть кто. Я надеюсь, люди увидели, как наши селебрети реагировали на вызов. Обычные ребята становились в очереди добровольцами и защищают страну. А кто-то страдает за границей и сочувствует"
- "А где вы сейчас находитесь? Что-то вас не видно в рядах защиты нашей страны"
- "Главное, что здоровому мужику не стыдно за свою трусость. Мерзость"
- "Решил на украинском заговорить, чтобы простили и приняли? Но нет уж!"
- "Что ты есть, что нет – свободен"
Что Влад Яма говорит о войне в Украине
Хореограф опубликовал несколько постов в своих соцсетях, где написал, что его страну уничтожают, поэтому для него главное, чтобы семья была в безопасности.
Также он поблагодарил защитников Украины и сказал, что уважает их.
Кроме того, на своей странице в Instagram он показал несколько кадров, где видно, что он занимается волонтерством за границей.