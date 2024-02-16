Звезда поделилась фотографиями с праздника.

Украинская телеведущая Василиса Фролова ярко празднует сегодня, 16 февраля, свой день рождения. Ей исполнилось 46 лет.

На своей странице в Instagram она опубликовала несколько праздничных кадров в одном из роскошных дубайских ресторанов. На Василисе надето блестящее платье, а дополнила она свой образ объемными сережками и минималистичным украшением на шее.

Под фотографиями Фролова написала, чего сама себе желает в новом году жизни.

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"С Новым годом меня. Желаю себе в любой момент находить умение видеть счастье. Оставаться ребенком и при этом не потерять адекватность. Фильтровать главное и наконец правильно расставить гребаные приоритеты. Почувствовать дом", - отметила она.

На фото видно, что Василиса празднует этот день рожденья с семьей и друзьями, которые пришли поздравить именинницу.

Приветствие сторонников

Кроме гостей за праздничным столом, Фролову активно поздравляли и поклонники в сети.

"С днем рождения, невероятная. Ты любовь"

"Пусть все сбудется, случится и произойдет именно так, как мечтаешь ты"

"Роскошная и одновременно простая. Звездочка, с днем рождения"

"Невероятная девочка, с днем рождения. А чтобы ты была здорова и очень счастлива. Будьмо".

Напомним, ранее актер Дмитрий Ступка показал, как отпраздновал день рождения новой возлюбленной Юлии.

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