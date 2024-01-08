Актер не скрывает свою избранницу.

Украинский актер Дмитрий Ступка, который сейчас живет в Америке, опубликовал новое фото с любимой. Девушку зовут Юлия Барабанова, она певица и владелица бренда одежды. У женщины есть маленький сын Марк.

Недавно влюбленные праздновали ее день рождения в ресторане в Калифорнии. Дмитрий выложил фото, где они сидят вместе. Пост подписал лаконично "Люблю". Также сделал тег "Сладкие 16".

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно комментировать фотографию.

Видео дня

"Вы очень хорошая пара. Будьте всегда такими счастливыми"

"Приятно смотреть, молодцы"

"Котики - зайчики"

"Хорошенькие"

Кстати, впервые он показал девушку в сети летом. Тогда Ступка написал под фото такой текст: "Спасибо, что ты у меня есть". Интересно, что тот пост прокомментировала бывшая Дмитрия - Полина Логунова, написав, что они "Хорошенькие".

Напомним, Дмитрий Ступка выехал за границу в начале полномасштабного вторжения. Мужчина уже 2 года живет в США, где встретил новую любовь.

С экс-супругой Полиной Логуновой он развелся в 2023 году. Они прожили вместе 7 лет. Причину бывшие супруги не называют и подчеркивают, что остались в дружеских отношениях ради общей дочери Богданы. Кстати, с девочкой, которая тоже сейчас живет в Америке, Дмитрий видится регулярно.

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