Украинский актер Дмитрий Ступка, который сейчас живет в Америке, опубликовал новое фото с любимой. Девушку зовут Юлия Барабанова, она певица и владелица бренда одежды. У женщины есть маленький сын Марк.
Недавно влюбленные праздновали ее день рождения в ресторане в Калифорнии. Дмитрий выложил фото, где они сидят вместе. Пост подписал лаконично "Люблю". Также сделал тег "Сладкие 16".
Реакция подписчиков
Подписчики начали активно комментировать фотографию.
- "Вы очень хорошая пара. Будьте всегда такими счастливыми"
- "Приятно смотреть, молодцы"
- "Котики - зайчики"
- "Хорошенькие"
Кстати, впервые он показал девушку в сети летом. Тогда Ступка написал под фото такой текст: "Спасибо, что ты у меня есть". Интересно, что тот пост прокомментировала бывшая Дмитрия - Полина Логунова, написав, что они "Хорошенькие".
Напомним, Дмитрий Ступка выехал за границу в начале полномасштабного вторжения. Мужчина уже 2 года живет в США, где встретил новую любовь.
С экс-супругой Полиной Логуновой он развелся в 2023 году. Они прожили вместе 7 лет. Причину бывшие супруги не называют и подчеркивают, что остались в дружеских отношениях ради общей дочери Богданы. Кстати, с девочкой, которая тоже сейчас живет в Америке, Дмитрий видится регулярно.