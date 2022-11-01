Певица отреагировала на фейковое сообщение.

Украинская певица Светлана Лобода отреагировала на фейковое обращение якобы от своего имени о русском языке. Певица назвала это "проплаченной историей".

Так, в социальной сети Instagram кто-то опубликовал якобы обращение Светланы Лободы о том, что русский язык является родным для нее и что он приносит ей больше денег, чем украинский.

"Я разговаривала на русском и буду разговаривать, как и мои родственники. Для меня это первый родной язык, а сейчас язык, на котором я зарабатываю и на котором говорит моя семья. Я знаю украинский, я люблю украинский, но больше денег мне приносит русский. Ничего личного", – говорится в сообщении.

После того, как Лобода узнала об этом фейковом сообщении, не смогла остаться в стороне. Она заявила, что это "проплаченная история", свидетельствующая о вседозволенности и безнаказанности.

"Новая проплаченная история. Данная stories никогда не публиковалась в моих социальных сетях. Вседозволенность и безнаказанность", - сказала певица.

Светлана Лобода: позиция относительно войны в Украине

В первые месяцы полномасштабного российского вторжения Светлана Лобода молчала. После того, как ее внесли в "черный список" артистов, молча поддерживающих преступный режим Кремля, она определилась со своей позицией. Певица заявила, что поддерживает Украину и даже готова финансово помочь родному Ирпеню, который пострадал от российских оккупантов.

Сейчас певица выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины. На данный момент она находится в туре по Америке.

Напомним, ранее Лобода высказалась о политике Путина и будущем России.

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