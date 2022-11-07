В связи с этим Schokk попросил Путина предоставить ему в России политическое убежище.

Российский рэпер Schokk пожаловался на угнетение в Германии за поддержку российского вторжения в Украину и диктатора Владимира Путина.

По данным Telegram-канала NEXTA Live, рэпер заявил, что ему угрожает реальный срок и показательный публичный трибунал в немецких СМИ из-за его поддержки убийства украинцев.

В связи с этим Schokk попросил президента РФ Владимира Путина предоставить ему в России политическое убежище:

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"Я, Дмитрий Фёдорович Гинтер, 11 декабря 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии".

Кто такой Schokk

Schokk - бывший участник лейбла Rap Woyska, один из основателей и бывший участник лейбла Vagabund, а также бывший артист лейбла Phlatline. Считается важнейшей фигурой в популяризации баттл-рэпа в России. Имел многочисленные бифы с различными рэперами, что повлияло на его репутацию как скандального рэпера.

В 1996 году у Дмитрия появились большие проблемы с законом: он был судим за нападение на правоохранительные органы. Семья иммигрировала в Германию, в город Бамберг, где Дмитрий жил до сентября 2012 года (позже переехал в Берлин).

Напомним, ранее рэпер Noize MC в слезах высказался об украинцах.

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