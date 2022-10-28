Рэпер поддерживает Украину с 2014 года.

Поддержавший Украину российский рэпер Noize MC заявил, что очень хочет, чтобы от украинцев наконец отстали и дали им нормально развиваться.

В интервью Юрию Дудю он сказал, что с болью в сердце воспринимает то, что сейчас происходит в мире, особенно в Украине.

"Я так хочу, чтобы просто, Господи, от них отстали наконец и дали им развиваться. Это такие крутые люди и крутая страна. Пи***ц", - сказал рэпер.

После этих слов Noize MC не смог сдержать эмоций и расплакался. Стоит отметить, что артист еще с 2014 года поддерживает Украину и осуждает преступный режим Кремля.

Noize MC: что он говорит о войне в Украине

В 2021 году Noize MC выступал в Украине. Во время одного из концертов он исполнил свою песню Yes future, в которой изменил припев.

"Россия впереди планеты всей, но Украина немного первей. И вам скоро сто подов повезет, свежий ветер разгонит все черные тучи", - прочитал тогда рэпер.

Кроме того, недавно артист выступил в Ташкенте, где вспомнил Бучу, Мариуполь и Киев.

"Когда из Белгорода полетели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же самое, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости про Ирпень, Бучу. Война – омерзительна. Это чудовищно. У нее нечеловеческое лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", – сказал Noize MC.

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