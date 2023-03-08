Российская телеведущая Дана Борисова, которая активно поддерживает кровожадную кремлевскую политику, рассказала, как 18 лет назад приехала работать во Львов. Тогда в новогоднюю ночь она выступала на мероприятии, за которое получила 7 тысяч долларов.
Вместе с ней в эту ночь работали многие украинские звезды, среди которых, по словам Борисовой, был Владимир Зеленский и его команда.
Стоит отметить, что пять лет назад мама Даны Борисовой на всю страну заявила, что ее дочь страдает от наркотической зависимости. После этого Дана неоднократно проходила лечение в профильных клиниках.
Вспоминая то выступление во Львове, Борисова заявила, что ей там якобы предлагали пробовать запрещенные вещества, пишут росСМИ.
"В 2005 году меня пригласили поработать Снегурочкой на дорогой новогодний корпоратив в шикарной загородной гостинице Львова, где среди 70 гостей и артистов присутствовал артист Владимир Зеленский. Тогда я была еще девственно чиста в плане наркотиков. Я даже не знала, что кокаин называется "белым снегом"… Один из его людей, ведущий вечера обратился ко мне: "А не желаете ли вы "белого снега"? Я, как дура, на него уставилась, подумала, он предлагает на улицу выйти, в снежки поиграть, честное слово. И тогда они меня подводят в елке, под которой я увидела обычное ведро на 5-6 литров, оно было полностью наполнено белым порошком", - вспомнила Дана Борисова.
Отметим, российская пропаганда активно распространяет нарратив о том, что президент Украины якобы употребляет запрещенные вещества. Пропагандисты делают это для того, чтобы дискредитировать Зеленского.
Сама Дана Борисова неоднократно лечилась в профильных клиниках от наркозависимости. Хотя звезда и заявила, что полностью "очистилась", не все поклонники ей верят.
Напомним, украинка в Таиланде швырнула тарелку в известную российскую телеведущую.