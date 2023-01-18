Инцидент случился с Даной Борисовой, которая поддерживает кровожадную политику Кремля.

Известная российская телеведущая и блогерша Дана Борисова рассказала об инциденте, который произошел с ней во время отдыха в Таиланде. Вот что она рассказала росСМИ:

"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны приехавшей с ребенком украинки. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали разговаривать с дочерью".

Какой именно диалог между ними состоялся - неизвестно. Но стоит отметить, что Дана Борисова активно поддерживает проведение так называемой "спецоперации" - так в России называют кровожадную войну, из-за которой ежедневно гибнут мирные люди. Дана также не рассказала о том, чем закончился инцидент с тарелкой.

Видео дня

Отметим, в начале января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводит в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций против российских знаменитостей, поддержавших войну. В данный список вошла Дана Борисова.

Кто такая Дана Борисова

46-летняя российская телеведущая, блогерша, актриса. В 90-е годы прославилась благодаря тому, что была ведущей программы "Армейский магазин". Поддерживает в информационном пространстве все кремлевские нарративы, за что имеет награду Министерства обороны Российской Федерации "За успехи в деле патриотической пропаганды".

Напомним, на сцене "Мисс Вселенная" россиянка показала средний палец, момент попал на видео.

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