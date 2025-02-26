Россия убила 22-летнего танцора из Кривого Рога: умер на операционном столе

Врачи не смогли спасти ему жизнь.

22 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего были погибшие. Среди них 22-летний танцор Владимир Пименов.

Он получил ранения, а затем его доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но он умер прямо на операционном столе.

Как сообщает местное медиа Рудана, около 23 часов Пименова привезли в больницу с разбитыми конечностями и в состоянии клинической смерти.

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Кроме того, известно, что за день до трагического события молодой танцор выступал на одной сцене с "Дизель шоу".

Коллеги Пименова выразили соболезнования его родным. Во дворце культуры "Центральный" в Кривом Роге сказали:

"Друзья! Большая потеря! В результате ракетного удара погиб молодой, талантливый выпускник коллектива народного танца "Калиночка" Владимир Пименов. Ему было всего 22 года..."

Напомним, известный украинский режиссер погиб на фронте. Виталию Кокошко было 58 лет.

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