Россия убила 22-летнего танцора из Кривого Рога: умер на операционном столе

22 февраля Россия нанесла массированный ракетный удар по Кривому Рогу, в результате чего были погибшие. Среди них 22-летний танцор Владимир Пименов.
Он получил ранения, а затем его доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, но он умер прямо на операционном столе.
Как сообщает местное медиа Рудана, около 23 часов Пименова привезли в больницу с разбитыми конечностями и в состоянии клинической смерти.
Кроме того, известно, что за день до трагического события молодой танцор выступал на одной сцене с "Дизель шоу".
Коллеги Пименова выразили соболезнования его родным. Во дворце культуры "Центральный" в Кривом Роге сказали:
"Друзья! Большая потеря! В результате ракетного удара погиб молодой, талантливый выпускник коллектива народного танца "Калиночка" Владимир Пименов. Ему было всего 22 года..."
Напомним, известный украинский режиссер погиб на фронте. Виталию Кокошко было 58 лет.