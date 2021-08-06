Певица Оля Полякова в честь Дня рождения своей мамы показала ее фото. Вид 59-летней женщины поразил фанатов. Мама звезды кажется очень молодой.
Поздравления и фото Полякова опубликовала на своей странице в Instagram.
Также Оля Полякова показала и своего отчима. Однако большинство комплиментов получила именно красавица-мама певицы.
"Мамочка, с днем рождения! Будь здорова и очень счастлива, энергична и подвижна! Ты любима всеми нами и своим мужем, ты вдохновляешь меня и даешь надежду, что после 60 жизнь еще есть и она полна радостей и удовольствий! Ура" - написала Полякова, обращаясь к маме.
Женщине исполняется 59 лет. Но возраст для нее - лишь цифра. Мама Поляковой потрясающе выглядит и кажется значительно моложе своих лет. Стильная прическа, сдержанный макияж и модный наряд - Светлана Полякова совсем не похожа на бабушку.
"Роскошная женщина", "она еще вам фору даст", "какая молодая и красивая", "это бомба", - написали фанаты, потрясенные видом мамы Поляковой.
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