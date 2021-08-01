Оля Полякова поцеловалась с Максом Барских / instagram.com/polyakovamusic
Украинские артисты Оля Полякова и Макс Барских слились в жарком поцелуе на "Вечере премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей.
Такое шоу они устроили, конечно, не на сцене, а за кулисами. Изначально Полякова подошла к Барских и сделала вид, что целует его на камеру. Но самого поцелуя как такого не было.
Полякова поцеловалась с Барских в губы / фото Светская жизнь
Видимо, Макс решил, что все начатое нужно доводить до конца, поэтому он сам наклонил Оля и поцеловал ее уже по-настоящему.
"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", - сказал Макс после поцелуя с Поляковой.
Полякова поцеловалась с Барских в губы / фото Светская жизнь
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