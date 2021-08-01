Такого от них никто не ожидал.

Украинские артисты Оля Полякова и Макс Барских слились в жарком поцелуе на "Вечере премьер. Летняя серия" с Екатериной Осадчей.

Такое шоу они устроили, конечно, не на сцене, а за кулисами. Изначально Полякова подошла к Барских и сделала вид, что целует его на камеру. Но самого поцелуя как такого не было.

Видимо, Макс решил, что все начатое нужно доводить до конца, поэтому он сам наклонил Оля и поцеловал ее уже по-настоящему.

"Видимо, меня подрежет и закопает в лесу муж Оли", - сказал Макс после поцелуя с Поляковой.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич