Буквально за несколько часов ее пост набрал более 12 миллионов лайков.

Известная певица Рианна, которая ждет первенца, впервые опубликовала в своем Instagram фото с беременным животом.

Примечательно, что этот пост стал настолько популярным, что буквально за несколько часов собрал более 12 миллионов лайков.

Поклонники засыпали свою любимицу комплиментами и поздравлениями: "Я так рада за вас обоих, поздравляю. Любви вам и благословения", "Я не могу перестать улыбаться! Я так рад за тебя!", "Самый прекрасный животик", - написали они.

Отметим, что и для Рианны, и для A$AP Rocky малыш станет первенцем. Пара начала встречаться не так давно. При этом Рианна, по ее словам, хочет родить своему любимому троих или четверых детей.

Вас также могут заинтересовать новости: