Певица сама стала моделью в промо фотосессии новой коллекции.

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников очередной коллекцией нижнего белья собственного бренда SAVAGE X FENTY и стала моделью в промо фотосессии.

Снимки исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"День Святого Валентина - это для меня... Но вы можете смотреть", - подписала снимки Рианна.

Читайте такжеРиана поразила стильным "луком" в будуарном стилеНа фото певица демонстрирует прекрасную фигуру. Она одета в кружевной красно-розовый боди, бюст которого полностью сделан из шелковых лент. Под него певица надела колготы в тонкую сетку, а на ноги обула тонкие босоножки на шпильке.

В таком виде Рианна анонсировала выход новой коллекции нижнего белья, созданного специально ко Дню всех влюбленных.

Напомним, Forbes назвал 33-летнюю Рианну долларовым миллиардером. Ее состояние приравнивают к 1,7 миллиардам долларов.

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