Певица порадовала фанатов новыми снимками фото: https://www.instagram.com/badgalriri/

Барбадосская певица Рианна порадовала поклонников очередной коллекцией нижнего белья собственного бренда SAVAGE X FENTY и стала моделью в промо фотосессии.

Снимки исполнительница опубликовала в своем Instagram.

"День Святого Валентина - это для меня... Но вы можете смотреть", - подписала снимки Рианна.

Читайте такжеРиана поразила стильным "луком" в будуарном стилеНа фото певица демонстрирует прекрасную фигуру. Она одета в кружевной красно-розовый боди, бюст которого полностью сделан из шелковых лент. Под него певица надела колготы в тонкую сетку, а на ноги обула тонкие босоножки на шпильке.

В таком виде Рианна анонсировала выход новой коллекции нижнего белья, созданного специально ко Дню всех влюбленных.

Фото Рианна 19 января 2022
Фото Рианна 19 января 2022
Фото Рианна 19 января 2022

Напомним, Forbes назвал 33-летнюю Рианну долларовым миллиардером. Ее состояние приравнивают к 1,7 миллиардам долларов.

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