По словам мужчины, у него есть проблемы со здоровьем.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Семен Горов рассказал, почему не пошел на фронт.

Он признался, что имеет проблемы со здоровьем, в частности, с сердцем. Поэтому 54-летний мужчина не может присоединиться к ВСУ.

"У меня очень больное сердце. Поэтому у меня группа инвалидности и я не могу, к сожалению, принимать в этом такое активное участие. Но все, что могу делать на своем месте - делаю", - отметил Горов в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці".

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Семен добавил, что может официально выезжать за границу. Однако он честно признался, что не хочет уезжать из Украины и назвал свою причину.

"Мне что-то мешает поехать... Вот в начале 22-го года был точно такой мистический момент. Я вспоминаю, особенно начало марта, когда я был на Подоле и почти все уехали. Я выходил утром на Подол и шел снег, и эти сирены, и такое настроение подавленное, что никого нет, я один дома. Обходил свой район, посты и были такие мысли: "Вот если и я поеду, то кому нужен этот Киев?". А сейчас как-то уже боюсь, что я поеду и какая-то неприятность случится здесь. Как-то мне неудобно", - добавил режиссер.

Что известно о Семене Горове

Семен Горов снял более 50 клипов для многих украинских и российских эстрадных певцов. Он был также режиссером-постановщиком новогодних проектов на телевидении в начале 2000-х годов, самые известные из них "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Золушка", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Сорочинская ярмарка" и "Приключения Верки Сердючки".

В 2002 году получил премию Телетриумф в номинации "Режиссер телепрограммы".

Напомним, ранее режиссер Семен Горов прокомментировал молчаливую позицию Софии Ротару во время войны.

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