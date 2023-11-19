По словам Горова, телеведущая считает себя королевой, а всех остальных - никем.

Известный украинский режиссер Семен Горов рассказал, общается ли со своей бывшей супругой Снежаной Егоровой, которая в противостоянии России и Украины встала на сторону страны-агрессора.

По его словам, специально он не следит за Егоровой, однако она периодически ему пишет. Как оказалось, во время разных интервью у Горова часто спрашивают об экс-супруге, он высказывает свое мнение. После этого Егорова и может ему написать, но не с добром, а с претензией.

"Иногда, когда я что-то рассказываю о ней в интервью, она мне пишет капслоком - все буквы так здоровенные, что у меня плохой украинский язык и, мол, все мы - вообще никто, а он – королевна. Я отвечаю, что желаю ей здоровья и счастья", сказал Горов в интервью "Обозревателю".

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Он добавил, что с Егоровой у него всегда были политические разногласия. Например, он голосовал за Виктора Ющенко, а она - за Виктора Януковича. Тогда Семен считал это нормальным, потому что мы живем в демократической стране и у каждого есть право голоса.

Однако то, что Егорова встала на сторону России после полномасштабного вторжения в Украину, он называет преступлением.

"Когда она начинает плохо писать об Украине и украинцах – это преступление", - добавил Горов и отметил, что его экс-жена может получать деньги от России за такие высказывания в адрес Украины.

Напомним, ранее дочь Снежаны Егоровой рассказала, где сейчас находится ее мама.

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