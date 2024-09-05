Звезду расположили возле особого для знаменитости места.

Известный американский режиссер Тим Бертон получил звезду на Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе, США, за вклад в мировой кинематограф. Ее разместили в особом для знаменитости месте, сообщает издание BBC.

Как известно, на днях состоялась премьера второй части культового фильма "Битлджюс", режиссером которого является Бертон. Церемония установки звезды на аллее славы прошла накануне выхода ленты.

На торжественное событие, чтобы поддержать режиссера, пришла актриса Вайнона Райдер, которая снималась в первом "Битлджюс" 1988 году вместе с Майклом Китоном. Кроме них, на церемонии присутствовал актер Дэнни ДеВито.

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Звезду Тима расположили в особом для него месте. Она находится перед магазином с игрушками "Hollywood Toys & Costumes" на Голливудском бульваре. Дело в том, что режиссер с самого детства ходил в этот магазин и, когда он был маленьким, мог только мечтать о мировой славе и что когда-то рядом со звездами других знаменитостей будет и его звезда.

"Она прекрасна. Как я уже говорил, я приезжаю сюда с детства, с тех пор, как я гулял по улицам Голливуда, когда был маленьким мальчиком, и заходил в этот магазин игрушек, который все еще здесь, и это невероятно", - поделился Бертон.

Что известно о Бертоне

Он получил мировую славу благодаря своему уникальному стилю, сочетающему элементы готики, фантазии, черного юмора и причудливых персонажей. Самые известные его работы - это "Битлджюс" (1988), "Бэтмен" (1989), "Эдвард Руки-ножницы" (1990), "Кошмар перед Рождеством" (1993), "Труп невесты" (2005) и "Алиса в стране чудес" (2010).

Тим Бертон - один из самых узнаваемых режиссеров Голливуда. Режиссер является лауреатом многочисленных наград, в частности, премий "Золотой глобус", BAFTA, "Оскар".

Напомним, ранее мы писали, что Элтон Джон потерял зрение и раскрыл причину проблем со здоровьем.

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