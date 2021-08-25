Бертон известен в первую очередь благодаря своему фирменному мрачному стилю.

25 августа 2021 года американскому режиссеру Тиму Бертону исполняется 63 года.

По этому случаю УНИАН решил вспомнить культовые фильмы режиссера, вдохнувшего в киношную готику новую жизнь.

Франкенвини / Frankenweenie (1984)

Во второй половине 70-х годов прошлого года, будуче студентом, Бертон начал снимать свои первые короткометражки, а позже устроился работать сначала дизайнером персонажей, а потом аниматором на знаменитой студии Disney. К середине 80-х Бертон начал постепенно прокладывать себе путь в большое кино. Так, в 1984 году он снял для Disney 30-минутный комедийный фильм "Франкенвини" о маленьком мальчике Викторе Франкенштейне, решившем оживить своего погибшего пса Спарки. Впрочем, студия юмор не оценила, посчитав фильм совершенно недетским, и отказалась давать ему ход. Тем не менее, одна из немногочисленных копий фильма попала в руки известного комика Пола Рубенса, который поручил Бертону снять полнометражный фильм "Большое приключение Пи-Ви". Режиссерский дебют молодого режиссера получился коммерческим успешным, и вскоре на него посыпались большие предложения. К тому же, во время съемок Бертон подружился с композитором Дэнни Эльфманом, который в будущем отвечал за фирменное звучание в большинстве его фильмов.

Ну а сам "Франкенвини" был выпущен на видео в "отцензуренном" варианте лишь в 1992 году, а в 2012 году в прокат вышел его мультипликационный ремейк.

Битлджус / Beetlejuice (1988)

Вторым полнометражным фильмом в карьере Бертона стала черная фэнтези-комедия "Битлджус" с Майклом Китоном, Вайноной Райдер, Алеком Болдуином и Джиной Дэвис. Это был первый из многих фильм режиссера на загробную тематику. И хотя главными персонажами фильма изначально были герои Болдуина и Дэвис, в конечном итоге их работу критики особо не оценили, зато образ Битлджуса стал культовым, а Майкл Китон еще не раз появился в фильмах Бертана. Также картину похвалили за режиссуру, музыку и грим (за него фильм получил "Оскар" и еще несколько наград).

Бэтмен / Batman (1989)

Киностудия Warner Brothers предложила Бертону снять предстоящую экранизацию комиксов о Бэтмене сразу после выхода его первого фильма в 1985 году. Однако съемки не удавалось начать по ряду причин, и в результате первый фильм с Майклом Китоном в роли Брюса Уэйна / Бэтмена вышел на экраны только в 1989 году. Но зато как вышел! Снятый в характерной для режиссера мрачной готичной атмосфере супергеройский боевик, возродил интерес к супергеройскому кино и положил начало целой серии фильмов о Бэтмене. Ну а Джокер в исполнении Джека Николсона стал одним из самых ярких кинозлодеев всех времен и народов.

Сам фильм получил множество номинаций и наград, включая "Оскар" в категории "Лучшая работа художника". В 1992 году Бертон снял его продолжение "Бэтмен возвращается", вновь с Майклом Китоном в главной роли и Дэнни де Вито (Пингвин) и Мишель Пфайффер (Женщина-кошка), который также получил преимущественно положительные отзывы. В двух последующих частях франшизы – "Бэтмен навсегда" (1995) и "Бэтмен и Робин" (1997) – ни Бертон, ни Китон участия не принимали. В результате, два фильма от режиссера Джоэля Шумахера, в которых стало намного меньше фирменного готичного стиля Бертона, оказались один провальнее другого.

Эдвард Руки-ножницы / Edward Scissorhands (1990)

В перерыве между "Бэтменами" Бертон снял один из своих самых изветных фильмов – готическую мелодраму "Эдвард Руки-ножницы". Трогательная история под аккомпанемент Дэнни Эльфмана о любви киборга с лезвиями вместо кистей рук (Джонни Депп) и юной красавицы (Вайнона Райдер) растопила сердца даже самых "черствых сухарей", а также положила начало многолетнему сотрудничеству Бертона и Деппа – вместе они поработали еще примерно с десяток раз, в том числе над фильмами "Эд Вуд", "Сонная Лощина", "Чарли и шоколадная фабрика" и "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит".

Примечательно, что фильмы Бертона многократно номинировались на "Оскар" и другие престижные награды в технических категориях, а вот самого Бертона академики до сих пор не жалуют. Так и "Эдвард Руки-ножницы", несмотря на всеобщее признание, получил номинацию лишь в категории "Лучший грим".

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит / Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)

Во второй половине 90-х и вплоть до середины 2010-х Бертон иногда успешно ("Марс атакует!"), а иногда не очень ("Планета обезьян") экспериментировал с инопланетной тематикой, работал для более массового зрителя и активно снимал в своих фильмах Джонни Деппа и свою тогдашнюю спутницу Хелену Бонем Картер. Особо на этом фоне следует выделить драматический мюзикл "Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" с последними в главных ролях. В фильме, по сюжету которого происходит немало убийств, тем не менее, Бертон решил делать ставку не на обилие крови, а на общую атмосферу – переживания героев, цветовую гамму и саундтрек. За все это фильм был весьма тепло принят критиками, а Джонни Депп получил за свою роль номинацию на "Оскар".

Отметим, на данный момент Тим Бертон работает над сериалом "Уэнздей" (Wednesday) для Netflix, который расскажет о студенческих годах Уэнздей Аддамс из той самой знаменитой "Семейки Аддамс".

Автор: Марина Григоренко