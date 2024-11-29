Знаменитость рассказал о переживаниях любимой из-за его боевых заданий на фронте.

Известный украинский рэпер Ярмак, который в 2022 году стал на защиту страны, рассказал, как изменились его отношения с женой Анной после начала большой войны. Исполнитель признался, что они переживали и сложные моменты на фоне его добровольной мобилизации в ВСУ.

В интервью "ТСН" артист поделился, что его избранница очень сильная женщина. Она с уважением отнеслась к его решению и поддержала любимого, а сейчас вместе с дочкой ждет мужа в Киеве со службы.

За время полномасштабного вторжения они пережили немало сложных моментов, однако Анна продемонстрировала свою смелость, за что Ярмак ей очень благодарен. Правда, были периоды, когда пара ссорилась. Причиной этому стали разные взгляды, поскольку женщина находилась в Киеве, а мужчина - на фронте.

"У меня есть проявления ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство - УНИАН) и ссоры с женой иногда, потому что так же она здесь. Она не совсем до конца чувствует то, в каком мире мы живем, что мы там проживаем, потому что здесь происходит гражданская, более-менее комфортная жизнь, несмотря на обстрелы. Начинаются разные алгоритмы жизни. От этого банально отвыкаешь. Да, вы семья, вы общаетесь, но вот эта химия разрывается. У тебя есть желание увидеться, и у меня жена огромный молодец в том плане, что она с самого начала войны не уехала из страны. Она осталась в Хмельнике, а в апреле вернулась домой", - поделился певец.

Артист говорит, что Анна, как и большинство украинских женщин, переживала за любимого. У нее даже были мысли, что больше она не увидит мужа после его отъезда на фронт, и каждый раз прощалась с ним навсегда. Однако сам Ярмак призвал жену прекратить думать, что он погибнет на передовой и настроиться на позитив.

Со временем ситуация изменилась, и женщина сама начала "настраиваться на жизнь", говорит Ярмак. Поэтому артист не составлял никаких завещаний и старается не думать о том, что с ним что-то произойдет. К слову, сейчас рэпер служит штаб-сержантом в командовании Сил беспилотных систем.

"Ее состояние, ее переживания, если бы условно мы поменялись местами, я бы так же очень переживал и сложно было бы контролировать свои эмоции. Поэтому я с пониманием относился, но говорю, давайте воспринимать это все по-взрослому. Да, я могу погибнуть, вероятность очень высока, но я не вижу в этом какой-то чрезвычайной трагичности. Мы живем в таком мире, где происходит борьба, в котором мы должны стать на страже справедливости. Я могу погибнуть, но я не хочу, чтобы были потом какие-то истерики. Мы должны это принять с честью. Это трудно, это больно, но это война очень кровавая", - рассказал знаменитость.

Напомним, ранее Ярмак впервые за долгое время показался с женой и поздравил ее с праздником. Знаменитость посвятил стихотворение избраннице по случаю ее дня рождения.

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