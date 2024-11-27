Знаменитость посвятил стихотворение избраннице по случаю важного праздника.

Украинский рэпер Ярмак, известный по трекам "Сердце пацана", "Моя страна", который в 2022 году стал на защиту страны, впервые за долгое время показался с женой - моделью Анной. Звезда по случаю важного праздника посвятил любимой трогательный пост в сети.

На своей странице в Instagram исполнитель публично обратился к избраннице. Оказалось, что сегодня, 27 ноября, женщина отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. Артист поздравил избранницу с праздником и поделился редким кадром с ней.

В подписи к фото Ярмак оставил свой стих, который посвятил любимому человеку, и назвал Анну "своим самым большим сокровищем в жизни".

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"Самое большое сокровище в жизни - найти своего человека! Кто чувства не растерял - тот настоящий богач. Ты не мгновенная сторис, ты моя половина. Мое внимание, моя любовь и уважение той, что, всегда была рядом когда так тяжело было. Всегда говорила, что мы всем бедам назло пройдем все сюрпризы судьбы. Были кризисы, были слезы, было сказано что-то невольно. Я не знаю, с какого ты этажа неба, но тянет лишь к тебе..к тебе..к тебе. Я не знаю дашь ли мне своего согласия. Но я поступками к тебе выстилаю лестницу С Днем Рождения, любимая!" - тронул Александр Ярмак (настоящее имя рэпера).

Сама именинница уже также успела поделиться праздничными кадрами в своем Instagram. Женщина позировала на камеру с тортом в центре Киева, а также с мужем.

"35. В своей Украине, в своем Киеве, у себя дома. Спасибо за это нашим военным, которые делают все, чтобы так было и в дальнейшем", - написала Анна.

К слову, Ярмак уже восемь лет состоит в браке с женой. Пара закрутила роман в 2016 году, а через два года решила пожениться. Супруги воспитывают 5-летнюю дочь Соломию.

В феврале 2022 года рэпер добровольно пополнил ряды ВСУ. Он участвовал в боях на Харьковщине и успел стать командиром взвода операторов FPV-дронов, а с сентября получил воинское звание штаб-сержанта в командовании Сил беспилотных систем.

Напомним, ранее Ярмак высказался о мобилизации в Украине. По словам музыканта, с людьми нужно вести диалог, чтобы ситуация с мобилизацией в Украине стала лучше.

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