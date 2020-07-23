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Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике

18:30, 23 июля 2020
Звезды
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Тодоренко поехала на море / instagram.com/reginatodorenko

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Звезда предстала в смежном желтом купальнике. Ярким акцентом стала желтая повязка с интересным принтом. 

"Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы. Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту", - написала Тодоренко.

Регина показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko

Как сообщал УНИАН, Потап насмешил фанатов морским видео.

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