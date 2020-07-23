Экс-ведущая "Орла и Решки" Регина Тодоренко показала фигуру в купальнике
18:30, 23 июля 2020Звезды
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Тодоренко опубликовала новое фото.
Тодоренко поехала на море / instagram.com/reginatodorenko
Известная телеведущая и певица Регина Тодоренко опубликовала фото в Instagram, где позирует на берегу моря.
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Звезда предстала в смежном желтом купальнике. Ярким акцентом стала желтая повязка с интересным принтом.
"Что за чудо места, которые мне удаётся посетить! Иногда я не верю своим глазам, но все это настоящее, все это соткано руками природы. Нам остаётся всего лишь беречь эту красоту", - написала Тодоренко.
Регина показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
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