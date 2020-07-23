"Акула": Потап насмешил фанатов морским видео

Рэпер предстал в образе акулы.

Украинский рэпер Потап опубликовал в ТикТок видео, на котором предстал в образе акулы.

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На кадрах три человека лежат на натянутой сетке, а под ними в воде плавает Потап. На фоне играет наряженная музыка. И в самый неожиданный момент рэпер подплывает к одному из парней и пытается рукой ухватить его за попу.

"Не, ну такой акуле я была бы рада", "Ахахаха не ожидал", - написали фанаты.

Как сообщал УНИАН, фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом.

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