"Акула": Потап насмешил фанатов морским видео
12:01, 23 июля 2020Звезды
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Рэпер предстал в образе акулы.
Потап / УНИАН
Украинский рэпер Потап опубликовал в ТикТок видео, на котором предстал в образе акулы.
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На кадрах три человека лежат на натянутой сетке, а под ними в воде плавает Потап. На фоне играет наряженная музыка. И в самый неожиданный момент рэпер подплывает к одному из парней и пытается рукой ухватить его за попу.
"Не, ну такой акуле я была бы рада", "Ахахаха не ожидал", - написали фанаты.
@potapreal
##jaws##foryou##foryourpage Great White♬ Jaws Theme - Jaws
Как сообщал УНИАН, фанаты высмеяли новое фото Насти Каменских с Потапом.
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