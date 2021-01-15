Тодоренко отдыхает на Бали / фото instagram.com/reginatodorenko
30-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко поразила сеть, показав фото без макияжа.
Читайте такжеРегина Тодоренко попала в больницу на Бали (фото)На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на фоне вентилятора. Еще бы, звезда сейчас отдыхает на Бали.
На фотографии видно, что ее лицо без грамма косметики. Несмотря на это, она выглядит прекрасно. Еще одна интересная деталь кадра: очевидно, Регина без белья, перед камерой она прикрылась лишь одеялом.
Тодоренко отдыхает на Бали / фото instagram.com/reginatodorenko
Вас также могут заинтересовать новости:
- Ольга Фреймут показала редкое фото с мужем
- Даша Астафьева без трусиков показала "клубничку"
- Настя Каменских в мини-шортах станцевала тверк на камеру (видео)
- Ким Кардашьян снялась в комбинезоне без белья (фото)
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram