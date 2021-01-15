На фотографии видно, что ее лицо без грамма косметики.

30-летняя украинская ведущая Регина Тодоренко поразила сеть, показав фото без макияжа.

Читайте такжеРегина Тодоренко попала в больницу на Бали (фото)На опубликованном в Instagram снимке артистка позирует на фоне вентилятора. Еще бы, звезда сейчас отдыхает на Бали.

На фотографии видно, что ее лицо без грамма косметики. Несмотря на это, она выглядит прекрасно. Еще одна интересная деталь кадра: очевидно, Регина без белья, перед камерой она прикрылась лишь одеялом.

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Автор: УНИАН