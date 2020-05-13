"Я не считаю это наказанием": Регина Тодоренко дала откровенное интервью после скандала
Известная украинская ведущая, переехавшая после замужества в РФ, Регина Тодоренко рассказала о том, как она пережила скандал из-за высказываний о домашнем насилии и травлю.
Телезвезда в интервью "Медузе" заявила, что обратилась к психологу, чтобы пережить прессинг в ходе скандала, и назвала травлю в интернете разновидностью насилия.
По словам Регины, помощь в этом вопросе оказали женщины из фондов помощи жертвам насилия.
Тодоренко подчеркнула, что считает интервью, с которого все началось, и в целом тот инцидент исчерпанным и что собирается и дальше помогать тем, кто столкнулся с домашним насилием.
"Я в ответе за то, что сказала, но не в ответе за то, что услышали. Более того, я считаю то интервью, тот разговор, тот инцидент исчерпанными. Да, мне важно было достучаться до тех женщин, которые терпят. Но я не имела и не имею никакого права их осуждать. В этом моя ошибка", - отметила Регина.
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Также она прокомментировала потерю рекламных контрактов из-за разгоревшегося скандала.
"Я больше приобрела. Получила гораздо больше, чем потеряла. Пускай большой ценой. Пускай ценой денег. Да, но зато я получила ответы на свои вопросы, которые меня мучили 30 лет. И я надеюсь, что ответы получили и другие девушки, которых мучила эта ситуация", - рассказала Тодоренко.
Кроме того, ведущая ответила на вопрос, как не воспринимает ли она произошедшее как наказание с появившейся возможностью все искупить.
"Я не считаю это наказанием, я считаю это реальной возможностью сделать что-то действительно стоящее. В итоге я рада", - отметила она, говоря о снятом фильме о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".
Напомним, 23 апреля на YouTube было опубликовано интервью телеведущей и певицы Регины Тодоренко, в котором она осудила жертв домашнего насилия. Она была подвергнута жесткой критике в соцсетях, журнал Glamour лишил ее титула "Женщина года". Регина извинилась за свои высказывания, 4 мая она опубликовала фильм о домашнем насилии "А что я сделала, чтобы помочь?".