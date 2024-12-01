У актрисы умер дедушка.

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон сообщила о смерти своего дедушки, Поппи. Мужчине было 97 лет.

Печальной новостью актриса поделилась в Instagram-stories, опубликовав совместное фото с дедушкой и написав:

"Покойся с миром, Поппи - 97 лет! Самый лучший дедушка".

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Ребел Уилсон, известная своими ролями в комедийных фильмах, таких как "Безумно богатые азиаты" и "Идеальный голос", редко делится подробностями своей личной жизни.

Она не раскрыла причину смерти дедушки и не предоставила дополнительных комментариев, однако выразила свою любовь и благодарность за его присутствие в ее жизни.

Поклонники выражают соболезнования актрисе и ее семье в связи с потерей.

Кто такая Ребел Уилсон

Ребел Уилсон - это популярная австралийская актриса и сценаристка, известная своими ролями в комедийных фильмах, таких как "Подружки невесты", "Идеальный голос" и "Безумно богатые азиаты". Она начала свою карьеру в Австралии, а затем переехала в Голливуд, где получила мировую славу благодаря своему неповторимому юмору и харизме. Кроме актерской деятельности, Ребел Уилсон также является успешной сценаристкой и продюсером. Она известна своей активной общественной позицией и благотворительной деятельностью.

Напомним, Ребел Уилсон поделилась, как ей удалось похудеть на 30 килограммов.

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