Певица прилетела на отдых вместе со своими детьми и мужем.

Известная певица Алла Пугачева прилетела из Израиля в Латвию. Там она якобы арендовала роскошную виллу, где будет жить вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным.

В Юрмале Примадонна проведет несколько месяцев. На отдых она потратит миллионы. Как сообщают росСМИ со ссылкой на риелтора из Латвии, певица остановилась в вилле "Марта", в летний период стоимость аренды такого особняка может достигать 150 тысяч евро (более 6 миллионов гривень).

"Посуточно в аренду она не сдается. Она предлагается максимум на весь сезон, ну или минимум на месяц. Там действительно очень много нюансов, которые на это влияют: сложная подготовка самой виллы к приезду гостей, например. Владельцам просто невыгодно сдавать на короткие сроки. Также вилла всегда арендуется только вся целиком. На данный момент она сдана до конца лета", - заявил риелтор.

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Площадь виллы "Марта", которую якобы арендовала Примадонна, составляет 210 квадратных метров. В особняке есть две спальни, большой зал для гостей, современная кухня, несколько санузлов и другие комнаты.

Риелтор также утверждает, что стоимость аренды виллы может снижаться, однако не в летний период. Если бы Пугачева снимала особняк, к примеру зимой, то она могла бы платить и 10 тысяч евро (около 400 тыс. гривень) в месяц.

Напомним, ранее стало известно, что Примадонна покидает Израиль и отправится в Юрмалу. Там она традиционно отдыхает летом, "прячась" от жаркого климата.

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