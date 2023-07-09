Бывшие сотрудники Примадонны раскрыли ее планы.

Известная певица Алла Пугачева, которая выехала из РФ на фоне полномасштабной войны в Украине, покидает Израиль. Там она больше года жила вместе со своим мужем Максим Галкиным и детьми - Лизой и Гарри.

Как сообщают росСМИ, Пугачева решила отправиться на каникулы в Юрмалу. Певица традиционно проводит часть лета в Латвии, из-за проблем с сердцем она плохо переносит жару, а потому выбирает страну с более мягким климатом.

Экс-сотрудники певицы утверждают, что Пугачева уже арендовала дом в Юрмале. Ей якобы даже предоставили скидку. Вылетать из Израиля семья Примадонны будет уже скоро, в июле у детей певицы начались каникулы, а ее муж делает небольшую паузу в гастролях. По данным бывших коллег звезды, которые анонимно делятся информацией с изданиями страны-агрессора, также Пугачева посетит фестиваль "Рандеву". Его организовала Лайма Вайкуле.

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Примадонна и Галкин якобы не будут делиться планами с фанатами. Они могут скрывать перелет в Юрмалу, чтобы обезопасить себя от назойливых поклонников. По данным росСМИ, Пугачева может объявить о том, что уже прибыла в Латвию, но сделает это не сразу.

Почему Пугачева выехала из РФ

В начале полномасштабной войны РФ против Украины Пугачева не стала открыто говорить о том, какова ее позиция. Однако ее муж начал осуждать путинский режим. Вскоре Примадонна выехала из РФ с мужем и детьми. Галкина признали "иноагентом", а он продолжил шутить о путинистах и кремлевском режиме.

Недавно Вайкуле раскрыла позицию Пугачевой по войне. Певица отметила, что Примадонна разделяет ее мнение. Как известно, Вайкуле открыто осуждает войну и выступает против путинской агрессии.

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