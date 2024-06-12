Рамина Эсхакзай призналась, где служит ее жених

Они вместе уже несколько месяцев.

Известная украинская блогерша Рамина Эсхакзай после развода с юристом Евгением Прониным закрутила новый роман. Ее новым избранником стал военный, однако его личность звезда пока держит в тайне.

В своем авторском проекте "30+" Рамина лишь призналась, где сейчас служит ее жених:

"У меня парень - военный, служит на Харьковском направлении".

Знаменитость добавила, что очень хочет отдохнуть вместе со своим любимым, но она переживает из-за возможного осуждения общества.

"Он не был на море, но я боюсь, что нас увидят, будут думать, откуда у него деньги на поездку. Очень хочу поехать с ним отдохнуть", - добавила блогерша.

Стоит отметить, что ранее Рамина рассказывала о том, что редко видится со своим любимым, потому что он постоянно находится на фронте. Они могут побыть вместе только тогда, когда она приезжает на передовую в рамках своей программы и для помощи военным.

Напомним, ранее Рамина Эсхакзай рассказала об отношениях с военным и ответила, когда покажет его своим поклонникам.

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