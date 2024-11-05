Решение суда уже вступило в силу.

Известный певец-путинист Филипп Киркоров, которого больше не хотят видеть на российской сцене, получил очередной запрет на въезд в другие страны.

В частности, стало известно, что сторонник диктатора не может посещать Молдову. Кишиневская апелляционная палата удовлетворила апелляцию Пограничной полиции и с сегодняшнего дня, 5 ноября, решение вступает в силу. Об этом пишет молдавское издание Tv8.

К слову, в июле прошлого года путинист летел самолетом из Стамбула в Молдову. Именно тогда ему впервые отказали во въезде на территорию страны. По словам полиции, Киркоров не выполнил условия для получения разрешения на пересечение государственной границы.

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Но в мае этого года сторонник кровавой политики Кремля смог выиграть суд и обжаловал запрет. Эта апелляция действовала до 5 ноября 2024 года. Будет ли он снова судиться - пока неизвестно.

К слову, Молдова - не единственная страна, в которой не рады видеть путиниста. Он также не может посещать Литву. По мнению местных властей, певец несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины.

Напомним, ранее путиниста Филиппа Киркорова поймали на лжи.

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